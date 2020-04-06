Наталія Атамась, зоолог

Днями україномовний науково-популярний онлайн- журнал «Куншт» опублікував мегасоковиту і точну статтю під назвою «Вони дочекалися, або чому COVID-19 перший, але не останній». Авторка – зоолог Наталія Атамась. Детальніше - тут.

Читаєш – і, що називається, волосся стає дибки. Віруси співіснують з різними видами кажанів – потім переходять на тварин, і через них – призвичаюються проникати до людського організму. А втім, варто заспокоїтись і замислитись про питання, які порушує Наталія Атамась. Насамперед, йдеться про глобалізацію та спроби розвернути її назад (це неможливо), про волання науковців та ігнорування широкими колами в усьому світі їхніх попереджень, про те, як нам мешкати на Планеті далі, адже спалах подібних інфекцій – очевидно не останній. І не перший: війна світу вірусів з людством не з COVID-19 почалася. Вірус Хендра. Вірус Ніпах. Ебола. Марбург. SARS. MERS. Денге. Чикунгунья. Геморагічна лихоманка Крим-Конго (так-так, український Крим). «Усі вони лише чекали свого часу. Здається, дочекалися…» - пише Наталія Атамась. Укрінформ звернувся до вченої з проханням про інтерв’ю…

Пані Наталіє, у своїй статті ви намалювали апокаліптичну перспективу для людства. Чи є якісь інші варіанти?

- Порозумнішати, нарешті. Адже ця пандемія – не найтяжчий можливий варіант. Від COVID-19 вмирає приблизно 1-3% тих, хто захворів. Від деяких інших «людських» коронавірусів вмирає більше. Але пандемія викрила дуже багато вад у нашій організації науки та її фінансування, у процесі створення та клінічних випробувань вакцини, нових методів лікування. От вам приклад: коли у 2003 році зупинили епідемію SARS, викликану близьким родичем нинішнього коронавірусу, то за деякий час припинили спроби створити вакцину від нього. Вирішили, що за дорого це та невигідно, адже небезпека пройшла. Якби ми зараз мали цю вакцину, можливо вона спрацювала б і проти COVID-19, або спростила б створення специфічної вакцини, яка потрібна просто зараз.

Коли у 2003 році зупинили епідемію SARS, то за деякий час припинили спроби створити вакцину від нього. Вирішили, що за дорого це та невигідно, адже "небезпека пройшла"

Ми не втримали епідемію, так би мовити, «за хвоста» - і наразі не встигаємо за перебігом подій.

Сподіваюся, будуть зроблені певні висновки, адже попередити пожежу набагато легше і дешевше, ніж потім її гасити. Вже зараз вчені випробовують нові варіанти співпраці та організації робіт, аби якнайшвидше розібратися з COVID-19 – винайти вакцину або ефективне лікування.

Людство у минулому перебороло, чи помістило «за грати», страшні хвороби – чуму, оспу, холеру… Ясно, що в їхніх збудників зовсім інша природа. Але ж проти вірусів медицина бореться уже 100 років – і практично нічого істотного не може вдіяти. Чому так? Чи є надія?

- Віруси дуже різні і часто дуже мінливі. Деякі ми вивчили дуже добре і розібралися, що необхідно для того, аби їх зупинити. Але візьмемо грип. Скільки його не вивчай, але щороку штам, від якого роблять сезонне щеплення, трохи різний, бо грип постійно мутує, змінюється. Ми знаємо, яким чином це відбувається, ми багато знаємо про грип, але ми не можемо запобігти виникненню нових, у тому числі вкрай небезпечних його різновидів, таких, як «пташиний», «гонконгський» грип і тому подібне. Його, як віспу, не винищиш і не посадиш у клітку. Окрім того, нові віруси, джерелами яких є дика природа, еволюціонують і пристосовуються до нових хазяїв та шляхів передачі, і ми маємо справу з наслідками. У еволюціоністів є гіпотеза Червоної Королеви. У Льюїса Керола, в «Алісі у Задзеркаллі», Червона Королева каже: «Необхідно бігти щодуху, щоб залишатися на одному і тому ж місці». Ця фраза точно описує еволюційну «гонку озброєнь» між будь-яким паразитом та його хазяїном. У нашому випадку вона відображає стосунки людства та вірусів. Ми вводимо у певні прийнятні рамки один вірус, як ВІЛ, наприклад, але виникають нові захворювання, ми маємо боротися вже з ними. Аби бути постійно готовими до нових викликів, наука та системи охорони здоров’я людства мають нестись вперед не просто «щодуху», а «удвічі швидше».

Є така думка, що ледве ще не до часу створення першої вакцини вірус вже мутує - і від нового штаму щеплення буде неефективним. Наскільки виправдані подібні побоювання у випадку РНК-вірусів?

- Знову таки, РНК-віруси дуже різні. Я не вірусолог, але загалом налаштована оптимістично. Зокрема, коли у 2009 році почалася пандемія грипу H1N1, виробники вакцин проти звичайного сезонного грипу доволі швидко перебудували своє виробництво під моновалентну пандемічну вакцину. А це була саме зміна штаму. Наразі розробка вакцин пішла далеко вперед у порівнянні з 2009-м, наразі найкращі наукові та виробничі групи світу пробують різні варіанти вакцин та лікування. Проблема у тому, що у нас немає жодних готових вакцин від людських коронавірусів, нема аналогів. Вакцини та терапія випробовуються під час пандемії, яка вже тут і палає.