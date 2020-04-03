Угорщина змінила правила перетину кордону для українців

Українцям, які повертаються додому через Угорщину, дозволений транзитний проїзд з 21 години вечора до 5 години ранку щодня усіма видами автотранспорту через визначені пункти пропуску з боку Австрії та Словенії і лише після проходження медичної перевірки на коронавірус.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Посольство України в Угорщині у зв’язку зі змінами, запровадженими 2 квітня 2020 року урядом Угорщини, підготувало рекомендації щодо транзиту українцям, які повертаються додому через цю країну», - йдеться у повідомленні.

Зокрема у повідомленні йдеться, що громадянам України дозволений транзитний проїзд усіма видами автотранспорту: з боку Австрії через пункти пропуску: Nickelsdorf - Hegyeshalom, Klingenbach-Sopron, Pamhagen-Fertőd, Deutschkreuty-Kópháza; з боку Словенії через пункт пропуску Pince - Tornyiszentmiklos.

Зазначається, що на всіх пунктах пропуску проїзд дозволений лише після проходження медичної перевірки (у разі наявності підозри на зараження коронавірусом у в’їзді буде відмовлено).

«Територією Угорщини проїзд дозволений за визначеним транзитним маршрутом у найкоротший термін. Зупинки у рамках використання транзитного коридору мають здійснюватися у мінімально необхідній для перетину території країни кількості, у визначених органами влади зонах відпочинку та АЗС. Час здійснення транзиту гуманітарними коридорами по території Угорщини визначено з 21.00 год до 05.00 год. Щодня», - йдеться у повідомленні.

Контроль за дотриманням правил транзиту здійснюється цивільною та військовою поліцією.

З 2 квітня 2020 року право в’їзду до Угорщини з метою транзиту, без отримання попереднього дозволу угорської сторони, окрім громадян України, мають громадяни сусідніх з Угорщиною країн, а також громадяни країн, з якими досягнуто двосторонніх домовленостей про гуманітарний транзит територією Угорщини (Румунії, Болгарії, Словенії, Хорватії та Молдови). Громадяни сусідніх країн можуть здійснювати в’їзд на територію Угорщини у разі підтвердження мети та умов в’їзду, які визначаються двосторонніми домовленостями, а також за умов проходження медичної перевірки під час перетину кордону у разі, якщо дана перевірка не встановлює факту підозри зараження коронавірусом COVID-19.

Громадяни інших країн, у тому числі з метою здійснення гуманітарних транзитних перевезень громадян України територією Угорщини, мають звертатися до Головного управління національної поліції Угорщини для отримання спеціального дозволу на в’їзд за наступними контактними даними: ugyfelszolgalat@orfk.police.hu. Обов’язковою умовою отримання зазначеного спеціального дозволу є наявність у заявника медичної довідки про проходження тестів на COVID-19 та відсутність підозри на захворювання.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 15 тисяч 877 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, 53 218 осіб померли, одужали 212 993 людини.