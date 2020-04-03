На кордоні залишать працювати лише 21 пункт пропуску — рішення уряду

Уряд ухвалив рішення щодо посилення заходів захисту зовнішніх кордонів, тому в Україні працюватиме лише 21 пункт пропуску на державному кордоні.

Про це повідомив у зверненні Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"З метою убезпечення здоров'я українців ми продовжуємо посилювати заходи щодо захисту наших зовнішніх кордонів. Працюватиме лише 21 пункт пропуску на державному кордоні України. Також вводиться обов'язкова обсервація всіх без винятку осіб, які прибувають в Україну, терміном на 14 днів", - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд заборонив пересуватися більше, ніж по двоє осіб, за винятком осіб, які супроводжують дітей.

Уряд також закликає громадян утриматися від шашликів, прогулянок парками, перебування в місцях масового відпочинку на найближчі 3-4 тижні. "Це насправді допоможе нам уникнути такої ситуації, яка є в інших кранах, де хвороба розвивається дуже швидко і з фатальними наслідками", - сказав він.

Як повідомлялося, 14 березня Кабінет міністрів України через пандемію коронавірусної хвороби ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня. З 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

Рішенням уряду карантин продовжено до 24 квітня.

Станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків інфікування.