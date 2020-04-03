Шмигаль припускає, що за три тижні карантин можуть послабити

«Україна не може дозволити собі не працювати пів року, чи навіть два-три місяці. За нашими розрахунками, за три тижні ті, хто зараз є хворіє на COVID-19, мають одужати. А введені обмеження завадять хворобі поширюватися далі», - сказав Шмигаль.

За словами глави уряду, якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то у кінці квітня можна буде розпочати поступове послаблення карантинних заходів.

Прем'єр додав, що у першу чергу на роботу підуть люди працездатного віку.

«Якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то наприкінці квітня ми зможемо розпочати поступове послаблення карантинних заходів. Цей процес буде відбуватися у кілька етапів. Перше, на роботу підуть люди працездатного віку. Паралельно відновлюватиметься рух громадського транспорту. Це дозволить нам вже з початку травня почати рестарт економіки», - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що це зовсім не означатиме послаблення інших карантинних заходів. «Оскільки загроза поширення коронавірусу за три тижні нікуди не зникне, обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги будуть все одно діяти», - додав Прем'єр-міністр.

За його словами, при цьому для старших людей, студентів і школярів карантин може бути продовжений. Всі без винятку громадяни будуть зобов'язані носити маски та дотримуватися карантину.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів затвердив 3 квітня список додаткових обмежень у рамках карантину.

Читайте також: Уряд заборонив ходити по вулицях більш як по двоє

Станом на ранок 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.