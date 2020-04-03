На час карантину промисловість і критична інфраструктура не зупиняються – Шмигаль

Уряд на час карантину не зупиняє роботу промислових підприємств, критичної інфраструктури та товарообіг.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відеозверненні.

"Ми не зупиняли і не будемо зупиняти товарообіг, промислові підприємства і критичну інфраструктуру. Все це працює і буде працювати надалі", - сказав він.

За його словами, Україна не може дозволити собі не працювати півроку, чи навіть два-три місяці.

Читайте також: Уряд затвердив додаткові обмеження на час карантину

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів затвердив 3 квітня список додаткових обмежень у рамках карантину.

Станом на ранок 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.