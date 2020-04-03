Уряд затвердив додаткові обмеження на час карантину

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Тelegram.

«Коронавірусна інфекція продовжує поширюватися Україною. Єдиним способом розірвати ланцюг зараження та зберегти людські життя є посилення карантинних заходів. Після довгого обговорення уряд затвердив список додаткових обмежень», - зазначив Шмигаль.

За його словами, рішення Кабміну найближчим часом буде офіційно опубліковане.

Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві охорони здоров’я прогнозують пікове зростання коронавірусної хвороби в Україні найближчим часом.

Станом на ранок 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

Кілька днів тому Кабмін анонсував посилення карантинних заходів. Зокрема, заборону: перебування в громадських місцях без маски чи респіратора; переміщення групою з більш ніж двох осіб, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей; перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності; відвідування спортивних та дитячих майданчиків тощо.