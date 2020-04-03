Уряд заборонив ходити по вулицях більш як по двоє
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Укрінформ
Уряд ухвалив рішення про заборону ходити по вулицях більше, ніж по двоє осіб, за винятком тих, хто супроводжує дітей.
Про це повідомив у зверненні Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Ми ухвалили постанову, якою забороняється пересуватись по вулицях більше, ніж по двоє осіб, за винятком осіб, які супроводжують дітей", - сказав він.
Як повідомляв Укрінформ, уряд 3 квітня затвердив список додаткових обмежень під час карантину.
В Україні з 12 березня до 24 квітня діють обмежувальні заходи через пандемію коронавірусу.
Станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків інфікування.