Уряд заборонив ходити по вулицях більш як по двоє

Уряд ухвалив рішення про заборону ходити по вулицях більше, ніж по двоє осіб, за винятком тих, хто супроводжує дітей.

Про це повідомив у зверненні Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми ухвалили постанову, якою забороняється пересуватись по вулицях більше, ніж по двоє осіб, за винятком осіб, які супроводжують дітей", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 3 квітня затвердив список додаткових обмежень під час карантину.

В Україні з 12 березня до 24 квітня діють обмежувальні заходи через пандемію коронавірусу.

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Станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків інфікування.