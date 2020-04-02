Депутат Шахов зробив два тести на коронавірус - результати негативні

Два тести на коронавірус народного депутата Сергія Шахова, який перехворів на COVID-19, показали негативний результат, проте депутат зробить ще один тест.

Про це Шахов повідомив у коментарі Укрінформу.

"Негативний тест, виписали з лікарні. Вже виписка готова, але потрібно забрати її. Поїду завтра зранку натщесерце для того, щоб взяли ще в мене тест на коронавірус – кров, щоб взяли загальний тест на коронавірус і також з носа та ротової порожнини. Це я вже хочу зробити ще один тест на коронавірус, щоб переконатися, що я вже вилікуваний. Все нормально, бо два тести були негативні", - зазначив Шахов.

Депутат додав, що почувається нормально. Шахов також відзначив, що перехворіла вся його сім'я.

"В мене сім'я вже перехворіла – і діти перехворіли, але тоді ще не чули слова "коронавірус", дійсно в них були симптоми. І дружина перехворіла, і бабуся перехворіла. Тому ми разом з сім'єю вдома проходимо карантин", - розповів Шахов.

Як повідомлялося, народний депутат Сергій Шахов (член депутатської групи "Довіра") 18 березня повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус. Інформацію про захворювання народного депутата на COVID-19 підтвердило Міністерство охорони здоров'я.

Пізніше Шахова госпіталізували з пневмонією. А 30 березня депутат повідомив, що його виписали з лікарні.