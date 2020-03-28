Онлайн-мітинг «Ні – знищенню культури!» зібрав тисячу учасників

Акція на захист української культури під назвою «Ні – знищенню культури!», що відбулася 27 березня і через карантин проходила онлайн, зібрала тисячу учасників і майже 10 тисяч охочих.

Про це повідомляє Українська кіноакадемія у Facebook.

«Це був перший в Україні мітинг у такому форматі. Було зафіксовано близько 10 тисяч охочих долучитись до акції зі всіх куточків України. На жаль, через технічні можливості одночасно брати участь у заході могли лише 1000 учасників, однак, протягом усіх двох годин онлайн-мітингу вони змінювались. Інші дивились стріми на facebook та YouTube», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, під час онлайн-мітингу слово брали Юлія Сінькевич, Анна Мачух, Павло Сушко, Микола Княжицький, Ірма Вітовська, Пилип Іллєнко, Олександр Ткаченко, Марія Нікітюк, Станіслав Притула, Надія Парфан, Антон Дробович та інші.

Як повідомив під час онлайн-акції голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко, за попередніми даними, Державному агентству з питань кіно планується виділити 200 млн грн. Це скорочення планового бюджету майже у 4 рази. Втім навіть ця сума є катастрофічно малою.

Учасники мітингу наголосили, що галузь не має бути знищеною, і висловили сподівання бути почутими владою.