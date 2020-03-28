Онлайн-мітинг «Ні – знищенню культури!» зібрав тисячу учасників

Онлайн-мітинг «Ні – знищенню культури!» зібрав тисячу учасників

Укрінформ
Акція на захист української культури під назвою «Ні – знищенню культури!», що відбулася 27 березня і через карантин проходила онлайн, зібрала тисячу учасників і майже 10 тисяч охочих.

Про це повідомляє Українська кіноакадемія у Facebook.

«Це був перший в Україні мітинг у такому форматі. Було зафіксовано близько 10 тисяч охочих долучитись до акції зі всіх куточків України. На жаль, через технічні можливості одночасно брати участь у заході могли лише 1000 учасників, однак, протягом усіх двох годин онлайн-мітингу вони змінювались. Інші дивились стріми на facebook та YouTube», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, під час онлайн-мітингу слово брали Юлія Сінькевич, Анна Мачух, Павло Сушко, Микола Княжицький, Ірма Вітовська, Пилип Іллєнко, Олександр Ткаченко, Марія Нікітюк, Станіслав Притула, Надія Парфан, Антон Дробович та інші.

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Як повідомив під час онлайн-акції голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко, за попередніми даними, Державному агентству з питань кіно планується виділити 200 млн грн. Це скорочення планового бюджету майже у 4 рази. Втім навіть ця сума є катастрофічно малою.

Учасники мітингу наголосили, що галузь не має бути знищеною, і висловили сподівання бути почутими владою.

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