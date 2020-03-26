Уряд на 41% скорочує видатки на гуманітарну сферу, чиновників майже "не чіпають" – Бородянський

Кабмін планує скоротити видатки на гуманітарну сферу на 41%, при цьому залишаючи майже незмінними видатки на Апарат Верховної Ради, Державне управління справами, Офіс генерального прокурора та Міністерство внутрішніх справ України.

Про це повідомив у Telegram колишній міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

"Цифри для роздумів, яку країну будує новий уряд. Збільшує витрати загального фонду бюджету на 96 млрд гривень, на 41% скорочує гуманітарну сферу (МКМС) та майже незмінними залишає видатки на Апарат Верховної Ради України, Державне управління справами, Офіс генерального прокурора, Міністерство внутрішніх справ України", - зазначив він.

За словами ексміністра, скорочення витрат на гуманітарну сферу становить 13,4 млрд грн (МКМС+МОН). "Витрати на сфери МКМС зменшуються на 6,4 млрд грн, або на 41%. Фінансування спорту (без врахування Олімпіади) скорочується на 43%!" - додав він.

За словами Бородянського, на 100% скорочуються (тобто знищуються) всі програми Українського культурного фонду, Українського інституту книги, Держкіно, Держтуризму, зупиняється будівництво музею Голодомору, музею Небесної Сотні, не створюється музей сучасного мистецтва.

Як повідомлялося, за дорученням уряду від 18 березня Міністерство фінансів розробляє зміни до державного бюджету на 2020 рік для спрямування коштів на протидію коронавірусу з непріоритетних державних програм.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики оприлюднив заяву, в якій закликає Міністерство фінансів не скорочувати фінансування діяльності Міністерства культури, молоді та спорту до проведення політичних консультацій.

У документі зазначається, що Мінфін пропонуватиме урізати фінансування Держкіно (750 млн грн), Українського культурного фонду (500 млн грн), Інституту книги (150 млн грн), туризму (240 млн грн), а також витрат на програму "зшивання країни", реставраційні роботи по захисту історико-культурної спадщини, програм інформполітики – на суму понад 500 млн грн.

У профільному комітеті наголосили на готовності оперативно увійти в діалог і напрацювати рішення, які не призведуть до краху культурної сфери.

Водночас українські культурні інституції та Незалежна медійна рада також звернулися до уряду щодо неприпустимості скорочення видатків на гуманітарну сферу.