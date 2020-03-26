У Раді депутати і представники Кабміну обговорюють зміни до бюджету - джерело

У Раді депутати і представники Кабміну обговорюють зміни до бюджету - джерело

Укрінформ
У Верховній Раді 26 березня відбувається засідання робочої групи з представників Кабміну, фракцій і груп ВР, а також керівників бюджетного, податкового і економічного комітету.

Про це у коментарі Укрінформу повідомило поінформоване джерело в парламенті.

«У Верховній Раді зібралася робоча група з представників Кабміну, фракцій і груп ВР із керівниками бюджетного, податкового і економічного комітету. До цього часу голови інших комітетів мали надати свої пропозиції по урядовим законопроектам і секвестру», – зазначив співрозмовник агентства.

Відповідаючи на запитання, чи можливо проведення позачергового засідання ВР на цих вихідних, Укрінформу заявили, що все залежатиме від готовності законопроектів.

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Як повідомляв Укрінформ, орієнтовно, проведення позачергового засідання Верховної Ради заплановане на суботу, 28 березня.

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