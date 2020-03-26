У Раді депутати і представники Кабміну обговорюють зміни до бюджету - джерело

У Верховній Раді 26 березня відбувається засідання робочої групи з представників Кабміну, фракцій і груп ВР, а також керівників бюджетного, податкового і економічного комітету.

Про це у коментарі Укрінформу повідомило поінформоване джерело в парламенті.

«У Верховній Раді зібралася робоча група з представників Кабміну, фракцій і груп ВР із керівниками бюджетного, податкового і економічного комітету. До цього часу голови інших комітетів мали надати свої пропозиції по урядовим законопроектам і секвестру», – зазначив співрозмовник агентства.

Відповідаючи на запитання, чи можливо проведення позачергового засідання ВР на цих вихідних, Укрінформу заявили, що все залежатиме від готовності законопроектів.

Як повідомляв Укрінформ, орієнтовно, проведення позачергового засідання Верховної Ради заплановане на суботу, 28 березня.