Кабмін пропонує не виділяти кошти на розвиток громад - депутат

Кабінет міністрів пропонує внести зміни до державного бюджету на 2020 рік і не виділяти жодних коштів на Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) та на підтримку розвитку об'єднаних територіальних громад.

Про це заявив народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко у Telegram та опублікував проєкт змін до держбюджету.

"Кабмін запропонував ВР зміни до держбюджету", - написав Гончаренко.

Згідно з опублікованим проєктом, пропонується не виділяти кошти на ДФРР, а також не виділяти кошти на субвенцію для соціально-економічного розвитку регіонів та на підтримку розвитку ОТГ.

Як повідомлялося, чинною редакцією державного бюджету України на 2020 рік передбачається виділення на ДФРР 7,5 млрд гривень. Також у держбюджеті передбачено виділення 2 млрд грн на соціально-економічний розвиток регіонів та 2,1 млрд грн на підтримку розвитку ОТГ.

19 березня повідомлялося, що Міністерство фінансів розробляє зміни до державного бюджету для спрямування коштів на протидію коронавірусу з інших непріоритетних державних програм.

Уряд України 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.