Бюджет Мінветеранів урізають на понад 160 мільйонів — депутат

Бюджет апарату Міністерства у справах ветеранів урізають на понад 160 млн грн.

Про це у Facebook повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Бюджет апарату Міністерства у справах ветеранів урізають на більше 163 млн грн (30%): з 534 081,7 тис. грн до 370 639,9 тис. грн. Урізають програми фінансової підтримки, грошових компенсацій, субвенції", - зазначив він.

Окрім того, як відзначив нардеп, урізають видатки на кредитування для Міністерства у справах ветеранів більш ніж на половину: з 1 266 216,7 тис. грн до 561 216,7 тис. грн.

"З цих урізаних видатків, 485 млн грн ― субвенція на житло для внутрішньо переміщених осіб", - наголосил Гончаренко.

Раніше на своєму Telegram-каналі Олексій Гончаренко оприлюднив пропозиції Кабміну до ВР щодо змін до держбюджету на 2020 рік.