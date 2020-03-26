Гончарук вважає, що бюджет цьогоріч доведеться переглядати кілька разів

У випадку дефолту зовнішній борг України не зникне, а просто розтягнеться у часі, водночас позбавивши країну доступу до нових фінансових ресурсів, які будуть дуже необхідні вже у найближчому майбутньому.

Таку думку висловив експрем’єр-міністр Олексій Гончарук у своїй колонці для Liga.net.

"На цей рік, вже очевидно кризовий, припадає пік виплат України по боргових зобов’язаннях. Популісти, підконтрольні їм ЗМІ та експерти розганяють думку про те, що державі сьогодні не треба платити по своїх боргах. Що краще "кинути всіх на довірі" та використати ті мільярди доларів, які держава має виплатити цього року, на внутрішні потреби. Яких через карантин буде чимало", - зазначив він.

Однак у випадку дефолту зовнішній борг України не зникне, підкреслив Гончарук.

"Він просто розтягнеться у часі, але позбавить нас доступу до нових фінансових ресурсів. А вони будуть дуже необхідні країні вже у найближчому майбутньому – пік проблем попереду. Якщо уявити, що цей сценарій буде реалізований, то вже за рік ті, хто зараз марить ситуативною вигодою, будуть проклинати владу за безробіття та бідність", - зазначив експрем’єр.

Він наголосив, що головним нематеріальним активом як людини, так і держави, є її репутація, а довіра – не абстрактна цінність, вона має цілком конкретне матеріальне втілення.

За словами Гончарука, дефолт – це обвал України нижче "нульової точки". "Чи є в ньому вигоди? Для когось – безумовно, але точно не для українців. Сукупні втрати від недоінвестованості в Україну будуть такими, що хвиля об’єктивних економічних проблем, викликаних світовою ситуацією, швидко перетвориться тут на цунамі", - вважає він.

Водночас, як підкреслив Гончарук, рецепт подолання складних часів є. "Наш уряд дотримувався консервативної стратегії, уникаючи високих ризиків, навіть якщо здавалося, що за ними стоять високі, але негарантовані, вигоди... Консервативної стратегії варто триматися і надалі. Ми заклали у генеральну лінію правильні речі: запровадження цивілізованого ринку землі, детінізація економіки, лібералізація ринку праці, прийняття закону про неповернення виведених з ринку банків до колишніх власників. Ці речі просто треба робити", - переконаний експрем’єр.

Він додав, що у поточній ситуації "закон про банки" - найпріоритетніший, тому що саме він розблоковує програму співпраці з МВФ.

Він також висловив думку, що, можливо, цього року держбюджет доведеться переглядати кілька разів, тому що поки ніхто навіть не має остаточного розуміння щодо впливу пандемії на світ.

"Я можу уявити хайпові заголовки чи сюжети в жовтих ЗМІ: "Завдяки дефолту Україна зберегла мільярди доларів!". Але ще, думаючи на крок наперед, я бачу черги безробітних, зруйновані плани на майбутнє для мільйонів людей, долар по 40 і внутрішню нестабільність. Такою буде для України ціна втраченої міжнародної довіри. І цього абсолютно точно не можна допустити", - підсумував Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован заявив, що в Україні є група людей, яка нав'язує багатьом фінансово неосвіченим громадянам ідею дефолту.