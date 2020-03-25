В Україні є група людей, яка "продає" фінансово неосвіченим ідею дефолту - експерт

В Україні є група людей, яка нав'язує багатьом фінансово неосвіченим громадянам ідею дефолту.

Про це повідомив у Facebook заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

"В Україні є досить вперта група людей, яка продає багатьом фінансово неосвіченим людям ідею дефолту. Мовляв, тільки боягузи сплачують борги - навіщо нам шукати зовнішнє фінансування на боротьбу з кризою? Давайте покажемо, хто в нашому суверенному домі господар: візьмемо ті мільярди гривень і доларів, які країна позичила в минулому, і, замість повернення кредиторам, направимо їх на допомогу бідним і знедоленим. Мене багато хто просив написати шпальту на тему шкоди дефолту. Я не буду цього робити - за мене це вже зробили багато відомих економістів, яких я поважаю", - написав Рашкован.

Він наголосив, що в одному ряду зі словом «дефолт» стоять: девальвація, інфляція, банкрутства, порожні магазини, набіги на банки, соціальні протести, насильство на вулицях, мародерство і міжнародна ізоляція.

"Я також рекомендую політикам, в тому числі депутатам, подивитися яскраві картинки з Аргентини, Еквадору, Росії та деяких інших країн. Всі вони пов'язані зі словом дефолт", - зазначив Рашкован.

Як повідомляв Укрінформ, 10 березня 2020 року колектив авторів VoxUkraine написав відкритого листа до української влади, в якому, зокрема, просить відновити співпрацю з МВФ та іншими міжнародними кредиторами і налагодити чітку комунікацію з боку уряду, НБУ, парламенту та Президента.

Ситуація в Україні ускладнюється піковими виплатами за зовнішнім державним боргом і високими потребами в позиках для фінансування бюджету, попередили автори листа.