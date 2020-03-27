Понад 270 українців вилетіли спецрейсом з Канади

“Українці з Канади повертаються додому. 274 пасажири вилетіли рейсом МАУ з Торонто до Києва. Бажаємо їм щасливої дороги і нагадуємо про обов'язкову самоізоляцію протягом 14 днів після подорожі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, вже 94 356 громадян України повернулися на батьківщину завдяки сприянню дипломатичних установ.

25 березня, уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.