За добу кількість хворих на коронавірус у Канаді зросла на 75%

У середу в Канаді різко зросла кількість підтверджених випадків зараження на COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це свідчать офіційні дані міністерства охорони здоров’я Канади.

Так, станом на вечір середи у країні було виявлено 3385 хворих на COVID-19, хоча ще зранку - усього 1959 осіб. Таким чином, кількість підтверджених випадків зараження зросла майже на 75%, що є сумним рекордом від початку епідемії.

На жаль, упродовж доби зросла також і кількість загиблих від нового коронавірусу: COVID-19 забрав життя 35 осіб.

Вірогідною причиною швидкого зростання кількості заражених є суттєве збільшення кількості тестів на коронавірус, що проводяться в Канаді. Щодня аналіз на COVID-19 здає близько 10 тисяч осіб, хоча раніше цей показник був у кілька разів меншим. Всього ж з часу початку спалаху захворювання було протестовано понад 142 тисячі канадців.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу одразу два антирекорди за смертністю від коронавірусу встановили США. За добу померли понад 200 пацієнтів, що в сумі перевищило загальну позначку 1000 смертей за весь період спостережень.