ФСБ погрожує політв'язню Шумкову вбивством - Денісова

Правоохоронці РФ погрожують незаконно засудженому Олександру Шумкову вбивством.

Про це повідомила у Telegram Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова.

"Протягом тривалого часу до Олександра Шумкова застосовується фізичний та моральний тиску з боку працівників Федеральної служби безпеки РФ. Його змушують давати неправдиві свідчення проти іншого громадянина України за сфабрикованою кримінальною справою, а в разі ненадання таких свідчень погрожують тим, що він ніколи не повернеться на Батьківщину живим", - написала вона.

Крім того, адміністрація виправної колонії не дає можливості Олександру відправляти та отримувати листи від рідних.

"Вимагаю від Уповноваженого з прав людини в РФ терміново забезпечити дотримання прав Олександра Шумкова – припинити фізичний та психологічний тиск на громадянина України та забезпечити йому можливість контактувати із зовнішнім світом, зокрема здійснювати листування та телефонні дзвінки", - наголосила омбудсмен.

Також в умовах оголошеної Всесвітньою організацією охорони здоров’я пандемії коронавірусної інфекції, Денісова просить вжити усіх необхідних заходів, аби не допустити захворювання.

"Закликаю представників міжнародних правозахисних організацій та дипломатичний корпус негайно відреагувати на грубі порушення прав громадянина України на життя, особисту свободу та недоторканість, а також спілкування, що гарантовані міжнародними конвенціями обов’язок виконання яких взяла на себе країна агресор РФ", - заявила Денісова.

Як повідомляв Укрінформ, колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков був засуджений 4 грудня 2018 року Севським судом Брянської області РФ до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося про те, що Шумков з 17 листопада 2014 року по 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектору", яка була "направлена ​​проти інтересів Росії".