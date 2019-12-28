”Охоронець Яроша” припускає, що РФ його не відпустить і після закінчення терміну

Український політв'язень у РФ Олександр Шумков вітає українців зі святами і передбачає, що сам він свята зустріне в ШІЗО, а також висловлює припущення, що, попри те, що його термін спливає наприкінці 2020 року, його з Росії не випустять.

Про це Шумков написав латвійській активістці Тетяні Лазді, яка передала копію листа Укрінформу.

«28 грудня у мене спливає термін (тримання - ред.) у ПКТ (приміщення камерного типу - ред.), тому, напевно, свята буду в ШІЗО відзначати», - пише Шумков.

Він нагадує, що 24 грудня 2020 року спливає його термін у російських місцях ув'язнення. Шумков пише, що він дуже хотів би приїхати в гості до друзів у Латвію, але сумнівається, що це вийде. Він передбачає, що в 2020 році його «за командою з Луб'янки (головний офіс ФСБ - ред.) вивезуть кудись, де і закінчиться життєвий шлях». Показником цього, за його словами, є те, що його і багатьох інших українських політв'язнів у РФ Москва відмовляється обмінювати. У цих умовах Шумков закликає українців в світі «бути хоробрими, тримати єдність» і вітає всіх зі святами.

Лист датовано 24 грудня.

Нагадаємо, 9 грудня український політв'язень у Росії Олександр Шумков повідомив, що відмова у співпраці як «засекреченого свідка» ФСБ погрожувала йому невключенням до списку на можливий обмін і навіть тим, що «взагалі живим з Росії не повернеться».

Як повідомляв Укрінформ, колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков зник наприкінці серпня 2017 року. 4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Шумкова до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося про те, що Шумков з 17 листопада 2014 року по 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектора", яка була "спрямована ​​проти інтересів Росії".

Шумков 14 жовтня оголосив голодування з вимогою припинити шантаж з боку Росії з використанням в'язнів на переговорах у мінському і нормандському форматах. Через деякий час він припинив голодування через загрозу примусового годування. Після цього у політв'язня значно погіршився стан здоров'я.

Український омбудсмен Людмила Денисова звернулася до уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової з проханням вжити заходів для відновлення прав українського політв'язня Шумкова.

Світова управа Спілки української молоді (СУМ) звернулася до Президента України Володимира Зеленського з проханням включити політв'язня Олександра Шумкова до переліку осіб, щодо яких ведуться переговори про якнайшвидше повернення в Україну.