ФСБ шантажує “охоронця Яроша” списками на обмін

Українському політв'язню в Росії Олександру Шумкову за відмову у співпраці як "засекреченого свідка" ФСБ загрожувало невключення у список на можливий обмін і навіть тим, що "взагалі живим із Росії не повернеться".

Про це Шумков написав латвійській активістці Тетяні Лазді, яка передала копію листа Укрінформу.

«27 листопада до мене приїжджали з Москви співробітники ФСБ. Пропонували мені виступити засекреченим свідком в суді у справі українця Романа Чирки, його теж переслідують за участь у "Правому секторі". ФСБшники дали зрозуміти, що якщо не пристану на їх пропозицію, то в списки на можливий обмін не потраплю, і надалі взагалі живим із Росії не повернуся», - пише Шумков.

Він уточнює, що 2 грудня, коли у нього був адвокат, він «всю цю інформацію виклав у заяві на консульський відділ посольства України в РФ».

Лист датований 9 грудня.

Як повідомляв Укрінформ, колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков зник наприкінці серпня 2017 року. 4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Шумкова до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося про те, що Шумков з 17 листопада 2014 року по 23 серпня 2017 року брав участі у діяльності "Правого сектора", яка була "спрямована ​​проти інтересів Росії".

Шумков 14 жовтня оголосив голодування з вимогою припинити шантаж з боку Росії з використанням ув'язнених на переговорах у мінському і нормандському форматах. Через деякий час він припинив голодування через загрозу примусового годування. Після цього у політв'язня значно погіршився стан здоров'я.

Український омбудсмен Людмила Денисова звернулася до уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової з проханням вжити заходів для відновлення прав українського політв'язня Шумкова.

Світова управа Спілки української молоді (СУМ) попросила Президента України Володимира Зеленського включити політв'язня Олександра Шумкова до переліку осіб, щодо яких ведуться переговори про якнайшвидше повернення в Україну.