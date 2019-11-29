"Охоронець Яроша" у тюрмі РФ хворіє і зазнає принижень - Денісова

Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова отримала відповідь від управління Федеральної служби виконання покарань Росії у Тверській області щодо стану здоров'я політв'язня Олександра Шумкова.

Про це український Омбудсмен повідомила у Facebook.

"Нарешті отримала відповідь на моє звернення від «УФСИН России по Тверской области» стосовно незаконно засудженого Олександра Шумкова. За словами керівника служби виконання покарань в Тверській області РФ, наш громадянин за період незаконного ув’язнення отримував амбулаторну медичну допомогу...У тексті зазначено, що 27 серпня 2019 року його оглянув лікар-терапевт. За його призначенням Олександр Шумков начебто отримав своєчасне лікування в повному обсязі. Відповідь аналогічного змісту написана і про лікування громадянина України після закінчення ним голодування", - написала Денісова.

За її словами, російські чиновники також запевняють, що Шумков "не піддавався жорстокому поводженню, а фізичний та морально-психологічний тиск з боку співробітників пенітенціарної установи (щодо нього - ред.) не здійснювався".

Водночас, підкреслила Денісова, попри «отриману медичну допомогу», Шумков продовжує скаржитись на періодичні головні болі та м'язові судоми.

Омбудсмен також розповіла, що днями відбулась зустріч Шумкова з консулом Посольства України в РФ, де був присутній керівник медичної служби «УФСИН России по Тверской области».

За її словами, російський представник пояснив, що ці болі у Шумкова виникають в результаті вегето-судинної дистонії, що є наслідком емоційного та нервового перенапруження і довготривалого перебування у стресовій ситуації. При цьому показань щодо проведення спеціалізованих обстежень судин головного мозку наразі немає, зауважила Денісова.

Тому, повідомила вона, за погодженням Шумкова було досягнуто домовленості з керівництвом пенітенціарної установи про можливість проведення відповідного медичного обстеження судин головного мозку з використанням МРТ за власний кошт.

Крім того, розповіла Омбудсмен, у ході подальшої розмови наш співвітчизник повідомив, що знову сталося два інциденти образливого та принизливого ставлення з боку працівників колонії через його національну приналежність.

Денісова заявила, що продовжує тримати на особистому контролі справу та стан здоров'я незаконно засудженого в РФ Шумкова.

Задля подальшого захисту прав громадянина України вона має намір робити відповідні звернення до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової.

Крім цього, Денісова закликала комісара Ради Європи Дуню Міятович та Посольство України в РФ діяти скоординовано, аби вчасно здійснювати необхідне реагування на порушення прав і свобод Шумкова.

Як повідомляв Укрінформ, колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков зник наприкінці серпня 2017 року. 4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Шумкова до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектору", яка була "спрямована проти інтересів Росії".

Шумков оголосив голодування з 14 жовтня цього року з вимогою припинити шантаж з боку Росії з використанням ув’язнених на перемовинах в мінському та нормандському форматах.

На медогляді, у зв'язку з початком голодування, йому відмовили в медобстеженні, незважаючи на скарги на постійний головний біль. Його перевели до тюремної лікарні російського міста Торжок. Олександр Шумков припинив голодування через погрози примусового харчування. Після завершення голодування у політв'язня значно погіршився стан здоров'я.

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової вжити заходів для відновлення прав українського політв'язня Шумкова у російській колонії.

Світова управа Спілки української молоді (СУМ) просить Президента України Володимира Зеленського включити політв'язня Олександра Шумкова до переліку осіб, щодо яких ведуться переговори про якнайшвидше повернення в Україну.

Фото: ВВС