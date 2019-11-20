“Охоронець Яроша” написав з російської колонії

Український політв'язень Олександр Шумков, який перебуває у ШІЗО в російській колонії, каже, що протримається, головне щоб влада не здавала інтересів країни.

Про це Шумков повідомив у листі, що його оприлюднила у Facebook тітка ув'язненого українця Людмила Шумкова.

"На зустрічі з консулом, окрім начальника колонії, був також відповідальний по медичній частині Тверського УФСВП. Останній сказав, що причина моїх хвороб - це низька стресостійкість! Хотів би подивитися на їх стійкість на 3 році перебування в тюрмі в чужій країні, куди їх помістять за їх переконання. Нічого, дай Боже, протримаюсь тут цей рік, головне щоб влада не здавала інтересів країни. Розумію, що той, хто 30 років потому в ці дні збирався вбивати німців за їх природне бажання возз'єднатися та стати одним народом, зараз - шантажує нашу країну, бажаючи поширення впливу своєї диявольської імперії. Сподіваюся повернутися через рік живим додому, і зробити все можливе для оновлення України", - цитує Шумкова лист племінника.

Вона зазначила, що лист датований 16 листопада. Шумков повідомив також, що вже 2 доби перебуває в ШІЗО, яке призначили за відмову прибирати в прогулянковому дворі.

Як повідомляв Укрінформ, колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков зник наприкінці серпня 2017 року. 4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Шумкова до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектору", яка була "спрямована проти інтересів Росії".

Шумков оголосив голодування з 14 жовтня з вимогою припинити шантаж з боку Росії з використанням ув’язнених на перемовинах в мінському та нормандському форматах.

На медогляді, у зв'язку з початком голодування, йому відмовили в медобстеженні, незважаючи на скарги на постійний головний біль. Його перевели до тюремної лікарні російського міста Торжок. Олександр Шумков припинив голодування через погрози примусового годування. Після завершення голодування у політв'язня значно погіршився стан здоров'я.

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової вжити заходів для відновлення прав українського політв'язня Шумкова у російській колонії.

Світова управа Спілки української молоді (СУМ) просить Президента України Володимира Зеленського включити політв'язня Олександра Шумкова до переліку осіб, щодо яких ведуться переговори про якнайшвидше повернення в Україну.