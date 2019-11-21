"Охоронець Яроша": Багато планів для волі, головніше — живим повернутися

Український політв'язень у Росії Олександр Шумков, який знаходиться у колонії у Тверській області, написав листа українській активістці у Латвії Тетяні Лазде, в якому висловив побоювання за своє життя й здоров'я.

Про це Лазда повідомила кореспондентові Укрінформу, передавши копію листа.

"Після того, як мене для годиться відвідала (Надія, - ред.) Єгорова (омбудсмен по Тверській області), я остаточно зрозумів, що в РФ всі ці інституції - це цілковита фікція. Жодного з тих моментів, про що говорили на зустрічі - так і не зроблено. Навіть на рахунок такої дрібниці, як книги — вкрадені з листа книги, так мені й не дали, і я їх не бачив", - пише Шумков.

Він також повідомляє, що у нього "купа думок і ідей, які на волі в Україні потрібно буде втілювати у життя, але зараз найголовніше - живим повернутися".

15 листопада Шумкова відвідував український консул. Під час зустрічі йшлося про обмін, але, як пише Шумков, "я так розумію, що мені про ці сподівання краще забути". Він також побоюється, що за рік терміну, який залишився, його можуть відправити у ПКТ (єдине приміщення камерного типу), "а там вже можуть забрати здоров'я, а то й ще гірше".

Лист датовано 19 листопада, у ньому Шумков привітав усіх з майбутніми святами, очевидно, маючи на увазі День Гідності і свободи, що відзначається в Україні 21 листопада.

Раніше в листі родичам, датованому 16 листопада, Шумков повідомляв, що вже 2 доби знаходиться в ШІЗО, яке призначили за відмову прибирати у прогулянковому дворі. У новому листі, латвійській активістці, Шумков уточнив, що йому дали 12 діб, отже, його перебування у ШІЗО має закінчитися 26 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков зник наприкінці серпня 2017 року. 4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Шумкова до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося про те, що Шумков з 17 листопада 2014 року по 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектора", яка була "направлена ​​проти інтересів Росії".

Шумков оголосив голодування з 14 жовтня з вимогою призупинити шантаж із боку Росії з використанням укладених на переговорах у мінському і нормандському форматах домовленостей. На медогляді, в зв'язку з початком голодування, йому відмовили у медобстеженні, незважаючи на скарги, на постійний головний біль. Його перевели у тюремну лікарню російського міста Торжок. Олександр Шумков призупинив голодування через загрозу примусового годування. Після завершення голодування у політв'язня значно погіршився стан здоров'я.

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової вжити заходів для відновлення прав українського політв'язня Шумкова у російській колонії.

Світова управа Спілки української молоді (СУМ) просить Президента України Володимира Зеленського включити політв'язня Олександра Шумкова до переліку осіб, щодо яких ведуться переговори про якнайшвидше повернення в Україну.