Блаженніший Святослав: Якщо треба, увесь церковний простір стане шпиталями

Блаженніший Святослав: Якщо треба, увесь церковний простір стане шпиталями

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Укрінформ
Якщо буде потрібно, увесь церковний простір перетворять на шпиталі.

Про це сказав глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав під час Літургії у Патріаршому соборі Воскресіння Христового, повідомляє Інформаційний ресурс УГКЦ.

«Якщо буде потрібно, увесь церковний простір стане шпиталями, де ми разом із вами рятуватимемо людські життя», - зазначив Предстоятель УГКЦ.

Звертаючись до лікарів, він додав: «Тільки ви навчіть нас, як це робити. Ми вміємо швидко і добре вчитися, щоби разом із вами рятувати життя людини, яка помирає».

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Також Блаженніший Святослав звернувся до заможних людей, людей великого, малого, середнього бізнесу. «Мабуть, ви сьогодні не можете спати, тому що світова економіка входить у період рецесії. Падають біржі, гроші знецінюються... Я закликаю вас вкласти ваші гроші в найкращу інвестицію – порятунок і захист людського життя. Якщо ви сьогодні відчуєте соціальну відповідальність бізнесу, будьте певні, свої відсотки ви отримаєте. Це відсотки, які не дасть жоден банк і жодна акція. Вони дадуть вам надію на життя вічне і залишаться у ваших руках навіть після вашої смерті», – запевнив духовний лідер українців.

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