Блаженніший Святослав: Якщо треба, увесь церковний простір стане шпиталями

Якщо буде потрібно, увесь церковний простір перетворять на шпиталі.

Про це сказав глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав під час Літургії у Патріаршому соборі Воскресіння Христового, повідомляє Інформаційний ресурс УГКЦ.

«Якщо буде потрібно, увесь церковний простір стане шпиталями, де ми разом із вами рятуватимемо людські життя», - зазначив Предстоятель УГКЦ.

Звертаючись до лікарів, він додав: «Тільки ви навчіть нас, як це робити. Ми вміємо швидко і добре вчитися, щоби разом із вами рятувати життя людини, яка помирає».

Також Блаженніший Святослав звернувся до заможних людей, людей великого, малого, середнього бізнесу. «Мабуть, ви сьогодні не можете спати, тому що світова економіка входить у період рецесії. Падають біржі, гроші знецінюються... Я закликаю вас вкласти ваші гроші в найкращу інвестицію – порятунок і захист людського життя. Якщо ви сьогодні відчуєте соціальну відповідальність бізнесу, будьте певні, свої відсотки ви отримаєте. Це відсотки, які не дасть жоден банк і жодна акція. Вони дадуть вам надію на життя вічне і залишаться у ваших руках навіть після вашої смерті», – запевнив духовний лідер українців.