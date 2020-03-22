Глава УГКЦ закликає ввести "політичний карантин" в Україні
Про це повідомляє Інформаційний ресурс УГКЦ.
«Звертаюся до нашої влади різних рівнів. У вас сьогодні важкий час. Ви мусите приймати непрості, часом непопулярні рішення, створюєте кризові штаби, аби швидко реагувати на нові виклики, знайте, що ваша Церква є разом з вами. Але водночас закликаю вас, оголосіть політичний карантин в Україні», – сказав Предстоятель УГКЦ під час літургії у Патріаршому соборі Воскресіння Христового.
Він закликав перед обличчям смертельної небезпеки залишити все, що нас роз'єднує. «Об’єднаймося у служінні нашим людям», – наголосив глава церкви.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 березня в Україні зафіксовано 47 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, зокрема 3 летальні, 8 людей одужали.
У світі на ранок 22 березня зареєстровано 307 280 випадків захворювання на Covid-19, зокрема 13 049 летальних, а 92 376 людей одужало; за межами Китаю зафіксовано 225 932 випадки.