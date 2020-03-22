Посольство поквапило українців із вильотом з Туреччини

Можливість транзиту через Туреччину для громадян України залишається, так само як і можливість повернутися з Туреччини до України, але через швидку зміну ситуації через пандемію слід скористатися можливістю виїхати якомога швидше.

Про це Посольство України в Туреччині повідомило у своєму Телеграм-каналі, який був спеціально створений для оперативного інформування громадян.

«Можливість транзиту через Туреччину для українських громадян залишається. Якщо ви наразі перебуваєте у Туреччині або плануєте летіти транзитом через цю країну, будь ласка, скористайтесь можливістю виїхати якомога швидше. Ситуація у світі розвивається дуже швидко і непереборні обставини пандемії щохвилини скорочують можливості будь-якого пасажирського сполучення», - йдеться у повідомленні.

Дипломатичне представництво України в Туреччині закликає українців слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках МЗС та Міністерства інфраструктури, авіакомпаній Skyup та МАУ.

Посольство також повідомляє про те, що з 27 березня авіакомпанія «Турецькі авіалінії» (Turkish Airlines) призупиняє всі свої міжнародні рейси, окрім рейсів до Гонконгу, Москви, Ефіопії, Нью-Йорка та Вашингтона. Авіакомпанія підтримуватиме рейси за цими п'ятьма напрямками, щоб надалі забезпечувати трансферні рейси по всьому світу.

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Як повідомлялося, сьогодні вночі з аеропорту Стамбула до Києва вилетіли 217 українців, більше 30 з них прибули до Туреччини з інших країн.

За останню добу в Туреччині підтверджено 277 нових випадків зараження коронавірусом, 12 осіб померли. Кількість інфікованих досягла 947.