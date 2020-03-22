Зі Стамбула до Києва вилетіли ще понад 200 українців
Про це у Twitter написав генконсул України в Стамбулі Олександр Гаман.
«Сьогодні вночі рейсом SkyUp зі Стамбула відлітають 217 громадян України. Більше 30 громадян прибули сьогодні транзитом в Стамбул з різних країн. Ми працюємо над щонайшвидшим поверненням всіх додому», - йдеться у повідомленні.
Сьогодні вночі ✈️ рейсом SkyUp зі Стамбула відлітають 217 громадян України. Більше 30 громадян прибули сьогодні транзитом в Стамбул з різних країн 🌏— Oleksandr Gaman (@GamanOleksandr) March 21, 2020
Ми працюємо над щонайшвидшим поверненням всіх додому.
Бережіть себе! pic.twitter.com/cLMCbgg9Ch
Літак вилетів о 00.15 за місцевим часом (23.15 за Києвом).
«Закликаємо українців скористатись можливістю вилетіти в Україну якомога скоріше, особливо тих, хто знаходиться у найвіддаленіших точках світу. Найкращий спосіб - долетіти самостійно до будь-якого міста, звідки авіакомпанії SkyUp і МАУ здійснюють рейси для повернення українців додому. Розклад рейсів можна знайти на сайтах відповідних авіакомпаній», - звернулося до громадян Посольство України в Туреччині.
Як повідомлялося, раніше зі Стамбула вилетіли два літаки з 291 українцем на борту - до Києва та Одеси. Ще 38 громадян України вирушили поромом з Карасу до Чорноморська.