Зі Стамбула до Києва вилетіли ще понад 200 українців

З аеропорту Стамбула до Києва вилетіли 217 українців, більше 30 з них прибули до Туреччини з інших країн.

Про це у Twitter написав генконсул України в Стамбулі Олександр Гаман.

«Сьогодні вночі рейсом SkyUp зі Стамбула відлітають 217 громадян України. Більше 30 громадян прибули сьогодні транзитом в Стамбул з різних країн. Ми працюємо над щонайшвидшим поверненням всіх додому», - йдеться у повідомленні.

Сьогодні вночі ✈️ рейсом SkyUp зі Стамбула відлітають 217 громадян України. Більше 30 громадян прибули сьогодні транзитом в Стамбул з різних країн 🌏

Ми працюємо над щонайшвидшим поверненням всіх додому.

Бережіть себе! pic.twitter.com/cLMCbgg9Ch — Oleksandr Gaman (@GamanOleksandr) March 21, 2020

Літак вилетів о 00.15 за місцевим часом (23.15 за Києвом).

«Закликаємо українців скористатись можливістю вилетіти в Україну якомога скоріше, особливо тих, хто знаходиться у найвіддаленіших точках світу. Найкращий спосіб - долетіти самостійно до будь-якого міста, звідки авіакомпанії SkyUp і МАУ здійснюють рейси для повернення українців додому. Розклад рейсів можна знайти на сайтах відповідних авіакомпаній», - звернулося до громадян Посольство України в Туреччині.

Як повідомлялося, раніше зі Стамбула вилетіли два літаки з 291 українцем на борту - до Києва та Одеси. Ще 38 громадян України вирушили поромом з Карасу до Чорноморська.