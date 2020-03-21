Німеччина дозволила авіатранзит українців через аеропорти Берліна, Мюнхена та Франкфурта

МЗС України та Німеччини досягли домовленостей про авіатранзит українських громадян через аеропорти Берліна, Мюнхена та Франкфурта, але за певних умов.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram.

"Разом з МЗС досягли домовленостей із Німеччиною про авіатранзит наших громадян через аеропорти Берліна, Мюнхена та Франкфурта. Є певні умови: Транзит має відбутись протягом 24 годин; Потрібен авіаквиток до України; Треба залишатись в транзитній зоні аеропорту, виходити заборонено. Ми постійно працюємо з іноземними урядами, аби полегшити українцям шлях додому", - йдеться у дописі.

Міністр закликав враховувати, що інші країни можуть вдатися до більш жорстких карантинних заходів.

"Не нехтуйте можливістю повернутися зараз", - застеріг Криклій.

Як повідомляв Укрінформ, на 21 березня заплановано ще 29 міжнародних авіарейсів, якими до України повернуться близько 6000 осіб.

Авіакомпанії готові формувати рейси в залежності від кількості пасажирів, готових ними скористатись.

Авіакомпанія МАУ готова сформувати рейси з аеропортів таких міст: Амстердам (AMS), Ларнака (LCA), Відень (VIE), Дубай (DXB), Нью- Йорк (JFK), Брюссель (BRU), Франкфрут (FRA), Копенгаген (CPH), Стамбул (IST), Берлін (BER), Стокгольм (STO), Гельсінки (HEL).

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Sky Up Airlines готова сформувати рейси з аеропортів таких міст: Прага (PRG), Тбілісі (TBS), Стамбул (IST), Барселона (BCN), Тенеріфе (TFS), Мадрид (MAD), Аліканте (ALC), Неаполь (NAP), Ларнака (LCA), Берлін-Тегель (TXL), Париж-Бове (BVА), Стокгольм (ARN), Лісабон(LIS), Вена (VIE), Мюнхен (MUC), Дюсельдорф (DUS), Таллінн (TLL), Гельсінки (HEL), Осло (OSL), Лондон (LGW), Франкфрут (FRA), Ереван (EVN), Цюрих (ZRH), Варшава(WAW), Будапешт (BUD), Малага (APG), Загреб (ZAG), Коломбо (CMB), Мальта (MAL), Доха (DOH), Рейк'явик (KEF).

За даними МОЗ, в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Станом на другу половину дня 21 березня у світі зареєстровано 286 696 випадків захворювання на Covid-19, 11 889 смертей і 93 602 випадків видужання.