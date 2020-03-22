Кількість інфікованих у Туреччині наближається до тисячі

За останню добу в Туреччині підтверджено 277 нових випадків зараження коронавірусом, 12 осіб померли.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, передає власний кореспондент Укрінформу.

«За останні 24 години було зроблено 2953 тести. 277 виявилися позитивними. Кількість інфікованих досягла 947. 12 наших пацієнтів з-поміж літніх людей померли. Загалом летальних випадків - 21», - розповів міністр.

Він також звернувся з попередженням до літніх людей, наголосивши, що ризик смертельних ускладнень зростає з віком.

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Як повідомлялося, відсьогодні у Туреччині набула чинності заборона залишати свої домівки людям віком понад 65 років та особам із хронічними хворобами.

Фото: АА