Літнім та хронічно хворим людям у Туреччині заборонили виходити надвір

З 22 березня у Туреччині набуває чинності заборона залишати свої домівки людям віком понад 65 років та особам із хронічними хворобами.

Про це повідомило міністерство внутрішніх справ Туреччини, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Станом на 24:00 21 березня обмежується вихід із місць мешкання та відвідання відкритих територій особами віком від 65 років, а також громадянами із хронічними захворюваннями», - йдеться у повідомленні МВС.

У міністерстві не уточнюють, яким саме чином будуть контролюватися ці обмеження та чи каратимуть порушників.

Як повідомлялося, за попередню добу в Туреччині виявлено 311 випадків зараження коронавірусом, п'ять осіб померли. Загалом від початку епідемії кількість померлих сягнула дев'яти - всі вони були похилого віку.

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