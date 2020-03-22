До України з Іспанії повернулися 216 громадян

В аеропорт «Бориспіль» з Іспанії вечері 21 березня прибув рейс із 216 громадянами України.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

"(21 березня - ред.) о 17.15 в аеропорт «Бориспіль» (термінал F) прибув рейс 740, сполученням «Аліканте- Київ» з 216 громадянами України на борту", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники та медпрацівники аеропорту «Бориспіль» провели українцям температурний скринінг та забір матеріалів на експрес-тести на наявність коронавірусу. Кожен заповнив картку, де залишив свої дані для лікарів.

За результатами аналізу, осіб з хворобою не виявлено. Усі громадяни України пропущені на територію держави за встановленим порядком. Також обов’язково всім роздають пам’ятку про поводження під час карантину та обов’язкову самоізоляцію на 14 днів.