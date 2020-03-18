Дипломати в Німеччині зареєстрували понад 2500 українців на повернення додому
Про це Укрінформу розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник.
"Список нашої дипмісії, Посольства, збільшився удвічі - до 1100 осіб. Загалом по ФРН ця цифра перевищила 2,5 тисячі", - поінформував він.
Упродовж дня вдалося домовитися про організацію двох рейсів з Берліна (аеропорт Тегель) до Києва (аеропорт Бориспіль) компанії SkyUp: у суботу 21 березня (квитки були миттєво розкуплені) та в понеділок 23 березня.
Крім того, дипломати переконали вітчизняного перевізника, МАУ, здійснити рейс з Берліна у суботу 23 березня.
Ціни на квитки - в межах розумного, 169 євро.
Крім того, Посольство продовжує пробивати можливість залізничного сполучення з Берліна чи Франкфурта-на-Одері через Польщу.
Найскладніша ситуація наразі спіткала сотні українських громадян, які застрягли на німецько-польському кордоні. Їх доля перебувала у полі особливої уваги Посольства, до консульського округа якого належить цей регіон.
В особливо неприємну ситуацію потрапили 46 пасажирів рейсового автобуса Eurovoyage, який польські прикордонники не пропустили через кордон. У середу на доручення посла людей відвідала дипломатка Посольства Вікторія Кононенко, яка привезла харчові продукти, воду, гарячі напої та медикаменти, а також морально підтримала людей.
На жаль, з польською владою не вдалося домовитися про відкриття гуманітарного коридору для українців, констатував Мельник. Він звернувся до співвітчизників, зокрема автомобілістів, із закликом не чекати на німецько-польському кордоні, а вирушити в четвер через Австрію до австрійсько-угорського пункту пропуску Геґєшгалом-Нікельсдорф.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з угорською владою про те, що цей кордон лишатиметься відкритим для українських громадян з 21.00 по 05.00 години кожної наступної ночі.
Мельник настирливо порадив не зволікати з цією можливістю, поки лишається відкритим кордон між Німеччиною та Австрією.