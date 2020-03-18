Дипломати в Німеччині зареєстрували понад 2500 українців на повернення додому

Протягом середи, 18 березня, різко зросла кількість українських громадян, яких Посольство України в ФРН та генеральні консульства зареєстрували для повернення додому.

Про це Укрінформу розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Список нашої дипмісії, Посольства, збільшився удвічі - до 1100 осіб. Загалом по ФРН ця цифра перевищила 2,5 тисячі", - поінформував він.

Упродовж дня вдалося домовитися про організацію двох рейсів з Берліна (аеропорт Тегель) до Києва (аеропорт Бориспіль) компанії SkyUp: у суботу 21 березня (квитки були миттєво розкуплені) та в понеділок 23 березня.

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Крім того, дипломати переконали вітчизняного перевізника, МАУ, здійснити рейс з Берліна у суботу 23 березня.

Ціни на квитки - в межах розумного, 169 євро.

Крім того, Посольство продовжує пробивати можливість залізничного сполучення з Берліна чи Франкфурта-на-Одері через Польщу.

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Найскладніша ситуація наразі спіткала сотні українських громадян, які застрягли на німецько-польському кордоні. Їх доля перебувала у полі особливої уваги Посольства, до консульського округа якого належить цей регіон.

В особливо неприємну ситуацію потрапили 46 пасажирів рейсового автобуса Eurovoyage, який польські прикордонники не пропустили через кордон. У середу на доручення посла людей відвідала дипломатка Посольства Вікторія Кононенко, яка привезла харчові продукти, воду, гарячі напої та медикаменти, а також морально підтримала людей.

Завдяки її наполегливості та за сприяння активістів вдалося домовитися з мером Франкфурта-на-Одері про безоплатне поселення людей у гостелі, де вимучені співгромадяни зможуть переночувати та поснідати, а завтра нарешті вирушать додому через Угорщину.

На жаль, з польською владою не вдалося домовитися про відкриття гуманітарного коридору для українців, констатував Мельник. Він звернувся до співвітчизників, зокрема автомобілістів, із закликом не чекати на німецько-польському кордоні, а вирушити в четвер через Австрію до австрійсько-угорського пункту пропуску Геґєшгалом-Нікельсдорф.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з угорською владою про те, що цей кордон лишатиметься відкритим для українських громадян з 21.00 по 05.00 години кожної наступної ночі.

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Мельник настирливо порадив не зволікати з цією можливістю, поки лишається відкритим кордон між Німеччиною та Австрією.