Вже 12 країн Шенгену поновили контроль на внутрішніх кордонах ЄС

Кількість країн Шенгенської зони, які після спалаху коронавірусу та пов’язаної з ним кризи ухвалили рішення поновити контроль на своїх зовнішніх кордонах, які одночасно є внутрішніми кордонами Євросоюзу, зросла до 12.

Про це у середу під час брифінгу для преси журналістів проінформував речник Єврокомісії з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства Адалберт Янз (Adalbert Jahnz), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо ситуації на внутрішніх кордонів. На цей час ми отримали повідомлення від Австрії, Угорщини, Чеської Республіки, Данії, Польщі, Литви, Німеччини, Естонії, Португалії та Іспанії, а також від двох асоційованих шенгенських країн – від Норвегії та Швейцарії. Це ті країни, які проінформували нас про поновлення контролю на внутрішніх кордонах.

За словами речника, зараз тривають консультації на експертному рівні, яким чином розв'язати проблему скупчення транспорту і людей на кордонах європейських країн, забезпечити безперешкодний рух товарів та допомогти людям, яких криза застала у подорожі, повернутися у свої домівки. Адалберт Янз повідомив також, що ця тема буде обговорюватися сьогодні в режимі відеоконференції між міністрами транспорту країн Євросоюзу.

Відповідаючи на запитання щодо того, коли буде введена повна заборона на в’їзд на зовнішніх кордонах Євросоюзу, ще один речник Єврокомісії Ерік Мамер уточнив, що реалізація такого рішення залежить від країн-членів, але за будь-яких умов не йдеться про заборону в’їзду на територію Євросоюзу.

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«Ми не говоримо про повну заборону подорожей (через зовнішні кордони). Ми говоримо про обмеження в’їзду для несуттєвих поїздок. Це не означає, що всі поїздки до ЄС не дозволені. У цьому є суттєва різниця», - наголосив Ерік Мамер.

Як вже повідомляв Укрінформ, у вівторок під час відеоконференції глави держав та урядів ЄС підтримали пропозицію Єврокомісії та висловилися за що швидше введення обмежень для «несуттєвих» поїздок на зовнішніх кордонах Євросоюзу в рамках заходів, спрямованих на боротьбу з поширенням коронавірусу Covid-19.