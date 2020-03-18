Верховний суд мінімізує усний розгляд справ на час карантину

У Верховному суді мінімізують усний розгляд справ на час карантину.

Про це йдеться у дописі на сторінці суду у Facebook.

"На період установленого на всій території України карантину Верховний суд з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19 , спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та відповідно до постанови Кабінету міністрів за можливості вживатиме заходів для мінімізації усного розгляду справ", - йдеться у повідомленні.

Розгляд справ у порядку письмового провадження та прийом документів відбуватимуться у штатному режимі. Сторони можуть звернутися до суду із клопотанням про відкладення розгляду справи у зв’язку із запровадженням карантину.

Також, як повідомлялося раніше, на період карантину Верховний суд призупиняє проведення масових заходів, не пов’язаних із процесуальною діяльністю, зокрема особистий прийом громадян, екскурсії, круглі столи, семінари.

Верховний суд також рекомендує учасникам судового процесу та іншим громадянам уникати відвідування Суду і використовувати для звернення альтернативні види зв’язку (електронну пошту, телефон).

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 18 березня 2020 року в Україні було лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.