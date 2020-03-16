Доплати до 200% лікарям прописали у законопроєкті про коронавірус

У законопроєкті щодо протидії коронавірусу пропонується встановити доплати медичним працівникам, які беруть участь у ліквідації захворювання серед населення.

Про це йдеться у тексті законопроєкту, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Зокрема у проєкті пропонується доручити Кабінету Міністрів України протягом тижня з дня набрання чинності цим документом (у разі ухвалення) встановити додаткові доплати до заробітної плати "медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на коронавірусну хворобу (Covid-19), у розмірі до 200 відсотків заробітної плати на період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (Covid-19), визначений у рішенні Кабінету Міністрів України про встановлення карантину, до завершення виконання цих заходів".

Крім того, пропонується встановити доплати до заробітної плати "окремим категоріям працівників які забезпечують життєдіяльність населення".

Також у законопроєкті передбачається, що Кабінет Міністрів України має забезпечити в межах чинного законодавства контроль за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари.

Як повідомлялося, у Верховній Раді 16 березня зареєстровано законопроєкт №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19)".

Наразі в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. З них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

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З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, у світі зафіксовано вже 174 961 випадок коронавірусу, кількість померлих становить 6705 осіб, одужали 77 658 людей.