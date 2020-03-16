Іноземців, які "застрягли" в Україні через карантин, не каратимуть - законопроєкт

Законопроєкт щодо коронавірусу пропонує встановити заборону на притягнення до відповідальності іноземців, які не встигли вчасно виїхати через запровадження карантину в Україні.

Про це йдеться у тексті законопроєкту, опублікованому на сайті Верховної Ради.

"Установити, що до іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати за межі України або не змогли звернутися до територіальних органів/підрозділів Державної міграційної служби України із заявою про продовження строку перебування на території України та/або про обмін посвідки на тимчасове/постійне проживання у зв’язку із введенням карантину, не застосовується адміністративна відповідальність за порушення законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, якщо такі порушення настали в період чи внаслідок встановлення карантину", - йдеться у повідомленні.

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Також пропонується встановити, що оформлення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, у період введення карантину здійснюється за місцем звернення особи.

Як повідомлялося, у Верховній Раді 16 березня зареєстровано законопроєкт №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19)".

Наразі в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, у світі зафіксовано вже 174 961 випадків коронавірусу, кількість померлих становить 6705 осіб, одужали 77 658 людей.

Фото: ДПСУ