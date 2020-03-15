У НАЗК нагадали, що кампанія з декларування завершується за два тижні

До завершення кампанії з декларування-2020 залишилось два тижні. Кінцевий термін подачі щорічних декларацій за 2019 рік - 31 березня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) у Facebook.

"А ми нагадуємо, що до завершення кампанії декларування залишилось 2 тижні! Кінцевий термін подання щорічних декларацій за 2019 рік — 31 березня", - йдеться у повідомленні.

Інформацію щодо заповнення декларацій, а також відповіді на найпоширеніші питання щодо декларування можна знайти на сторінці "Декларуйся 2020".

В НАЗК зазначають, що у разі виникнення додаткових запитань, потрібно звертатися на "гарячу лінію" технічної допомоги щодо роботи Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.