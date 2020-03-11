НАЗК відкриває декларації дев’ятьох військових прокурорів та офіцера розвідки

Національне агентство з питань запобігання корупції відкриває декларації 9 військових прокурорів та офіцера Служби зовнішньої розвідки.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Голова Національного агентства Олександр Новіков підписав накази про відкриття в публічній частині Реєстру доступу до декларацій 9 військових прокурорів, інформації про їх близьких родичів, а також до декларацій колишнього працівника Служби зовнішньої розвідки Олексія Горащенкова", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК поінформували, що рішення про скасування спецзаходів безпеки ухвалено на підставі постанови Офісу генерального прокурора від 27 лютого 2020 року. В цьому документі зазначено, що військові прокурори здійснювали досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, але на сьогодні необхідності в застосуванні щодо них спеціальних заходів безпеки вже немає.

Водночас, підставою для скасування спецзаходів безпеки стосовно колишнього працівника Служби зовнішньої розвідки є лист голови СЗР.

"Доступ в публічній частині Реєстру до електронних декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані вказаних осіб буде поновлено фахівцями НАЗК упродовж 12 березня", - поінформували у НАЗК.

Раніше пресслужба Офісу генпрокурора заявляла, що вся інформація про статки її працівників та службовців колишньої ГПУ буде оприлюднена на сайті Нацагентства з питань запобігання корупції.