НАЗК перевірить “передноворічні” зарплати топчиновників

НАЗК перевірить “передноворічні” зарплати топчиновників

Укрінформ
Національне агентство з питань запобігання корупції направило запити щодо уточнення зарплат, нарахованих високопосадовцям в останні місяці 2019 року.

Про це повідомляє НАЗК у Telegram.

"Національне агентство здійснює заходи контролю за своєчасністю подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані стосовно членів уряду, заступників міністрів, керівників силових відомств. Так, НАЗК направило запити щодо уточнення зарплат, нарахованих посадовцям в останні місяці 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили у відомстві, на проведенні зазначених заходів контролю наполягала низка громадських організацій та окремі народні депутати. Приводом для їхніх звернень у НАЗК стала оприлюднена в січні інформація щодо розміру зарплат, отриманих посадовцями у листопаді-грудні 2019 року.

Зокрема, йдеться про інформацію щодо зарплат міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського та його заступників Олексія Сівіріна і Володимира Шуміліна, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, міністра економіки Тимофія Милованова, міністра юстиції Дениса Малюськи, ексміністра розвитку громад та територій Альони Бабак та директора НАБУ Артема Ситника.

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"Зазначені заходи не мають жодного відношення до процедури перевірки декларацій суб’єктів декларування. Контроль стосується додержання строків подання іншого документа – повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, який має подаватися у разі отримання доходу вище 50 прожиткових мінімумів", - наголосили у НАЗК.

У Нацагентстві нагадали, що неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст.172-6 КУпАП).

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