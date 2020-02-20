НАЗК перевірить “передноворічні” зарплати топчиновників

Національне агентство з питань запобігання корупції направило запити щодо уточнення зарплат, нарахованих високопосадовцям в останні місяці 2019 року.

Про це повідомляє НАЗК у Telegram.

"Національне агентство здійснює заходи контролю за своєчасністю подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані стосовно членів уряду, заступників міністрів, керівників силових відомств. Так, НАЗК направило запити щодо уточнення зарплат, нарахованих посадовцям в останні місяці 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили у відомстві, на проведенні зазначених заходів контролю наполягала низка громадських організацій та окремі народні депутати. Приводом для їхніх звернень у НАЗК стала оприлюднена в січні інформація щодо розміру зарплат, отриманих посадовцями у листопаді-грудні 2019 року.

Зокрема, йдеться про інформацію щодо зарплат міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського та його заступників Олексія Сівіріна і Володимира Шуміліна, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, міністра економіки Тимофія Милованова, міністра юстиції Дениса Малюськи, ексміністра розвитку громад та територій Альони Бабак та директора НАБУ Артема Ситника.

"Зазначені заходи не мають жодного відношення до процедури перевірки декларацій суб’єктів декларування. Контроль стосується додержання строків подання іншого документа – повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, який має подаватися у разі отримання доходу вище 50 прожиткових мінімумів", - наголосили у НАЗК.

У Нацагентстві нагадали, що неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст.172-6 КУпАП).