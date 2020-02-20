НАЗК квапить із е-деклараціями - цьогоріч їх подають вдвічі повільніше

До завершення кампанії декларування-2020 залишився 41 день.

Про це нагадали в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

"Національне агентство звертає увагу осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що 31 березня завершується термін подання щорічних декларацій за 2019 рік. До завершення кампанії декларування залишився 41 день", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у 2020 році станом на 19 лютого до реєстру декларацій подано 114 тис. 188 щорічних декларацій за 2019 рік.

"Зауважимо, що за аналогічний період 2019 року до Реєстру було подано на 55% більше декларацій. З урахуванням збільшення кількості суб’єктів декларування Національне агентство просить не зволікати з поданням декларацій", - відмітили в агентстві.

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У НАЗК також нагадали, що для полегшення процесу заповнення декларацій та з метою однакового застосування законодавства стосовно вимог фінансового контролю Національне агентство підготувало низку роз’яснень щодо застосування окремих положень оновленого антикорупційного законодавства, а також відповіді на найпоширеніші запитання про заповнення декларацій.