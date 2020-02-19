У січні 384 українці задекларували доходи у понад 1 мільйон

У січні 384 особи задекларували дохід, отриманий у 2019 році, у розмірі понад 1 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

"З 1 січня стартувала кампанія декларування доходів, отриманих у 2019 році. У січні про отримані доходи прозвітували вже майже 20 тис. осіб. З них 384 особи задекларували дохід, отриманий минулого року, у розмірі понад 1 млн гривень. У переважній більшості ці громадяни отримали свої доходи від продажу рухомого та нерухомого майна, від успадкованого чи отриманого у дарунок майна, доходи від здавання в найм (піднайм) нерухомого (рухомого) майна тощо", - йдеться в повідомленні.

Так, найбільшу суму отриманого доходу задекларовано киянином – майже 500 млн грн, з яких 200 млн грн отримані від успадкування майна та 259,1 млн грн – інші оподатковувані доходи. Загалом у січні цього року громадяни задекларували 3,9 млрд гривень. Це на 0,3 млрд грн, або на 9 % більше, ніж за січень 2019 року. Найактивніше декларували свої доходи платники податків у Києві, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Зазначеними громадянами задекларовано до сплати до бюджету податок на доходи фізичних осіб у сумі 86,9 млн грн, що майже на 10 %, або на 7,2 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Військовий збір до сплати до бюджету визначено на рівні 14,6 млн грн, що на 11 %, або на 1,5 млн грн більше, ніж за січень 2019 року.

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Як відомо, деклараційна кампанія триває до 1 травня 2020 року. Довідку про суми виплачених доходів та утриманих податків можна отримати в Електронному кабінеті.