Великий бізнес у січні сплатив понад 5 мільярдів ЄСВ

За січень 2020 року підприємствами Офісу великих платників сплачено 5,2 млрд грн єдиного соціального внеску, що на 659,9 млн грн, або на 14,3% більше минулорічних показників.

Про це повідомляє пресслужба Офісу великих платників податків Державної податкової служби.

"Сплата податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати та єдиного соціального внеску, що нараховані платниками Офісу великих платників податків ДПС за січень 2020 року зросла у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. А саме, з початку року до Зведеного бюджету надійшло 1,2 млрд грн податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати, що на 23,9%, або на 237,4 млн грн більше, ніж за січень 2019 року. За січень 2020 року підприємствами Офісу великих платників сплачено 5,2 млрд грн єдиного соціального внеску, що на 659,9 млн грн, або на 14,3% більше минулорічних показників", - йдеться в повідомленні.

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Також у січні 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року на 18,3%, або на 73,6 млн грн зросли надходження з військового збору, якого сплачено до Державного бюджету в розмірі 476,5 млн грн.