Словенія пропустила частину автобусів, що застрягли на кордоні з Італією - Криклій

Влада Словенії пропустила частину транспортних засобів, що були заблоковані на кордоні з Італією, де серед інших застрягли й українські перевізники.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Міністерство інфраструктури Республіки Словенія підтвердило, що перша група транспортних засобів перейшла італійсько-словенський кордон. Вантажівки та автобуси прямують в країну реєстрації транспортних засобів", - написав міністр.

За словами Криклія, зараз формують колони по 15 авто та дозволяють транзитний проїзд.

"Триває робота над загальним рішенням для транзитного транспорту в Шенгенській зоні", - додав очільник Мінінфраструктури.

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Як повідомлялося, вночі 13 березня прикордонники Словенії зупинили два автобуси з українцями, які прямували з Італії.

Президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, що громадян України, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, повернуть на батьківщину спецрейсом цими вихідними.