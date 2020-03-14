Словенія пропустила частину автобусів, що застрягли на кордоні з Італією - Криклій
Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Міністерство інфраструктури Республіки Словенія підтвердило, що перша група транспортних засобів перейшла італійсько-словенський кордон. Вантажівки та автобуси прямують в країну реєстрації транспортних засобів", - написав міністр.
За словами Криклія, зараз формують колони по 15 авто та дозволяють транзитний проїзд.
"Триває робота над загальним рішенням для транзитного транспорту в Шенгенській зоні", - додав очільник Мінінфраструктури.
Як повідомлялося, вночі 13 березня прикордонники Словенії зупинили два автобуси з українцями, які прямували з Італії.
Президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, що громадян України, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, повернуть на батьківщину спецрейсом цими вихідними.