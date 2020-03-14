Кулеба назвав три кроки для українців, які “застрягли” за кордоном

Громадянам України, які перебувають за кордоном, треба спробувати повернутися до України до 17 березня 2020 року, або негайно зареєструватися в системі МЗС “ДРУГ”.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу після позачергового засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Три кроки для українського громадянина за кордоном. Крок номер один — спробуйте повернутися до України до 17 числа”, - сказав Кулеба.

Він зазначив, що якщо стане зрозуміло, що швидко повернутися не вдасться, потрібно негайно зареєструватися в системі МЗС “ДРУГ”.

“Так і називається “ДРУГ” - добровільна реєстрація українських громадян. І ми будемо бачити, що ви залишаєтеся і що ви потребуєте нашої підтримки. Паралельно зверніться до консульської установи, або посольства України у тій країні де ви залишилися. Ви можете це зробити електронною поштою, можете на сторінках соціальних мереж”, - запросив міністр.

За його словами, це дозволить Україні надати допомогу тим, хто її потребує.

“Коли ми побачимо цю картинку, яка складається - де, хто знаходиться, в якій кількості, ми зможемо встановити контакт з цими людьми і вже починати формувати групи”, - підсумував керівник МЗС.

Також він подякував мобільним операторам України Київстар, Vodafon та Lifecell за те, що вони підтримали МЗС і зараз розсилають на всі мобільні телефони українських громадян, які знаходяться за кордоном, повідомлення з описом алгоритму дій.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні рішенням уряду запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Також Кабінет міністрів України ухвалив рішення про закриття кордонів України для іноземців на усіх напрямах сполучення, та про припинення авіасполучення з 00.01 години 16 березня 2020 року.

На цей момент в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 147 838 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 976), Італії (17 660), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 539 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 718 людини.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.