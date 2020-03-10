Україна розповіла в МАГАТЕ про завершення проєкту на Чорнобильській АЕС

Україна на засіданні Ради керівників МАГАТЕ поінформувала про впровадження найвищих стандартів у сфері ядерної безпеки на усій території України, яка не окупована Російською Федерацією.

Про це в коментарі власному кореспонденту Укрінформу повідомив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

"У своїй заяві українська делегація наголосила, що наша держава залишається послідовним прихильником впровадження найвищих стандартів у сфері ядерної безпеки. Ми поінформували, що протягом 2019 року Україна провела низку заходів, пов’язаних із забезпеченням ядерної та фізичної ядерної безпеки на усій своїй ядерній інфраструктурі, яка знаходиться на території, що не окупована зовнішнім агресором - Російською Федерацією", - повідомив посол, коментуючи засідання Ради керуючих МАГАТЕ, яке проходить у Відні з 9 по 13 березня.

Зокрема, присутніх було поінформовано про те, що Україна продовжила терміни експлуатації енергоблоку №3 Південноукраїнської АЕС та енергоблоку №1 Хмельницької АЕС. Крім того, було завершено підтримуваний МАГАТЕ проєкт з виводу з експлуатації водойми-охолоджувача на Чорнобильській АЕС.

"Ядерна безпека залишається в центрі уваги Уряду України, при чому не лише як питання національної ваги, але з врахуванням її регіонального та глобального впливу", - зазначив Євгеній Цимбалюк.

У ході засідання Ради керуючих МАГАТЕ делегація України запевнила у продовженні зусиль на рівні держави зі зміцнення співробітництва у регулюванні використання ядерної енергії у мирних цілях, розробці законодавчої бази щодо ядерної безпеки та обміну досвідом у сфері ліцензування діяльності, що стосується безпечного використання ядерної енергії, у питання безпечного поводження з відпрацьованим паливом.

Як повідомляв Укрінформ, раніше під час конференції МАГАТЕ з фізичної ядерної безпеки (ICONS 2020), яка проходила з 10 по 14 лютого у Відні, делегація України привернула увагу до захоплення Росією під час окупації Криму ядерних установок та матеріалів, які є власністю України й щодо яких застосовуються Гарантії МАГАТЕ.

Тим самим країна-агресор унеможливила необхідний регуляторний контроль над цими матеріалами та установками, включаючи науково-дослідницький реактор та інші ядерні установки Севастопольського національного університету ядерної енергетики та промисловості.