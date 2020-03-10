МАГАТЕ вимагає від Ірану доступу до трьох ядерних об’єктів

Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі закликав Іран негайно та у повній мірі співпрацювати з МАГАТЕ і забезпечити швидкий доступ інспекторів до об’єктів, на які їх раніше не пустили.

Про це він заявив у ході свого звернення до Ради керуючих МАГАТЕ, засідання якої триває з 9 по 13 березня у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Агентство визначило ряд питань, пов’язаних з можливими незаявленими ядерними матеріалами та ядерною діяльністю у трьох місцях, які не були задекларовані Іраном", - заявив Рафаель Гроссі.

Він поінформував, що МАГАТЕ запросило доступ до двох об’єктів в Ірані, однак Тегеран відмовив у цьому і "не став брати участь у предметних переговорах для прояснення питань агентства".

"Це негативно впливає на спроможності Агентства прояснити та вирішити ці питання, а також забезпечити надійні гарантії відсутності незаявленого ядерного матеріалу та діяльності в Ірані. Я закликаю Іран до негайної та повної співпраці з Агентством, включаючи забезпечення швидкого доступу до об’єктів, визначених Агентством", - підкреслив гендиректор МАГАТЕ.

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Рафаель Гроссі, який обійняв посаду у грудні 2019 року, представив Раді керуючих Агентства два звіти, пов’язані з Іраном. Один стосувався виконання Іраном своїх зобов'язань у рамках Спільного всеохоплюючого плану дій (JCPOA), підписаного світовими державами та Іраном у 2015 році. Другий звіт пов'язаний із зусиллями Агентства з роз’яснення інформації щододостовірності та повноти заяв Ірану відповідно до Угоди про гарантії та Додаткового протоколу з МАГАТЕ.