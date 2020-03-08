В Ірані за добу зафіксували рекордну смертність від коронавірусу

В Ірані внаслідок зараження вірусом Covid-19 за останню добу померли 49 осіб. Загальна кількість летальних випадків, спричинених коронавірусом, сягнула 194.

Про це повідомляє France 24.

"Щонайменше 194 наші співвітчизники, які захворіли на вірус Covid-19, померли", - заявив речник міністерства охорони здоров'я Ірану Кіануш Джаханпур.

Джаханпур додав, що протягом останніх 24-х годин було підтверджено 743 нові випадки інфікування вірусом, таким чином, кількість випадків зараження в Ірані зросла до 6 566, епідемія вже поширилася в усіх провінціях країни.

49 смертей внаслідок зараження Covid-19 - це найвищий показник в Ірані протягом доби з моменту початку спалаху коронавірусу в країні.

Як повідомлялося, 5 березня адміністрація Ірану продовжила закриття всіх шкіл та університетів по всій країні до квітня, оскільки країна бореться зі спалахом нового коронавірусу.

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Спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) був зафіксований наприкінці грудня 2019 року у найбільш густонаселеному місті Центрального Китаю - 12-мільйонному Ухані. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах інфекції надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, схарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

За межами КНР випадки зараження були виявлені в 58 країнах. Станом на сьогодні, від коронавірусу у світі померли 3 594 особи, одужали 59 965 інфікованих. Загальна кількість заражених у всіх країнах зросла до 106 тисяч 165 осіб.

Фото: alarabiya.net