Депутат Волошин заявив, що коронавірусу у нього не знайшли

Народний депутат Олег Волошин ("Опозиційна платформа - За життя") заявив, що результат тесту на наявність в його організмі коронавірусу виявився негативним.

Про це він повідомив у Facebook.

"Що ж, друзі, як і очікував, результат тесту негативний. Ніякого коронавірусу у мене немає", - написав парламентарій.

За словами Волошина, добру новину йому повідомив особисто Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який тримав ситуацію на контролі.

Як повідомлялося, 27 лютого народний депутат Олег Волошин написав у Facebook про свою зустріч з французьким депутатом Жан-Люком Рейтцером, якого 5 березня госпіталізували з підозрою на коронавірус, що підтвердився після аналізів.

Після цього народний депутат Вікторія Сюмар повідомила, що Волошина ізолювали.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, на пленарному тижні з 3 по 6 березня Волошин щодня брав участь у голосуваннях у сесійній залі.