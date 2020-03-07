Депутат Волошин заявив, що коронавірусу у нього не знайшли
Про це він повідомив у Facebook.
"Що ж, друзі, як і очікував, результат тесту негативний. Ніякого коронавірусу у мене немає", - написав парламентарій.
За словами Волошина, добру новину йому повідомив особисто Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який тримав ситуацію на контролі.
Як повідомлялося, 27 лютого народний депутат Олег Волошин написав у Facebook про свою зустріч з французьким депутатом Жан-Люком Рейтцером, якого 5 березня госпіталізували з підозрою на коронавірус, що підтвердився після аналізів.
Після цього народний депутат Вікторія Сюмар повідомила, що Волошина ізолювали.
Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, на пленарному тижні з 3 по 6 березня Волошин щодня брав участь у голосуваннях у сесійній залі.