Спілкування з Волошиним не загрожує здоров’ю депутатів - МОЗ

Міністерство охорони здоров’я заявляє, що народний депутат Олег Волошин не перебуває в лікарні, а для депутатів, які з ним спілкувалися, немає жодних ризиків.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі МОЗ.

“Він (Волошин — ред.) знаходиться не в лікарні. По медичних показниках він не потребував іншого. Зараз немає ніяких ризиків для депутатів, які спілкувалися з цим депутатом. Згідно з протоколами, госпіталізують тих, хто має симптоми ГРВІ і у кого не підтвердилися результати ГРВІ (тести на грип типу А та В — ред.). МОЗ рекомендує дотримуватися правил гігієни, мити руки”,- сказали в пресслужбі МОЗ.

Як повідомлялося, 27 лютого депутат Олег Волошин написав у Facebook про свою зустріч з французьким депутатом Жан-Люком Рейтцером. За словами Волошина, зустріч проходила у кабінеті Рейтцера.

На сьогодні цей допис вже недоступний.

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Останній раз Рейтцер був присутній на зборах парламенту Франції 25 лютого.

5 березня 68-річного Рейтцера госпіталізували з підозрою на коронавірус, яке підтвердилося після аналізів.

Зараз депутат перебуває в реанімації, а його стан вважається серйозним. Французький парламент проводить внутрішнє розслідування, щоб встановити, хто контактував з Рейтцером.

Відповідно до інформації на сайті Верховної Ради, протягом пленарного тижня з 3 по 6 березня Волошин кожен день брав участь в голосуваннях в сесійній залі.

6 березня депутат Вікторія Сюмар повідомила, що Волошина ізолювали.

Сам Волошин у Facebook заявив, що він абсолютно здоровий, що, за його словами, підтвердила завідуюча інфекційним відділенням Олександрівської лікарні. Волошин стверджує, що результати експрес-тестів за всіма вірусами респіраторної групи у нього негативні, але він має намір до наступного четверга дотримуватися домашнього режиму.

Водночас він додав, що експрес-тестів на коронавірус в Україні наразі немає.