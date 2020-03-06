"Щоб припинити кіпіш і шабаш": Волошин заявляє, що здоровий, але тиждень посидить удома

Народний депутат від "Опозиційної фракції - За життя" Олег Волошин стверджує, що результати експрес-тестів по всіх вірусах респіраторної групи у нього негативні, але він має намір до наступного четверга дотримуватися домашнього режиму.

Про це він написав у Facebook.

"Так, щоб припинити цей дикий кіпіш і шабаш, повідомляю. Я абсолютно здоровий, що тільки що було офіційно підтверджено завідувачкою інфекційного відділення Олександрівської лікарні. Результати експрес-тестів по всіх вірусах респіраторної групи негативні", - написав політик.

Він зазначив, що в Україні ще немає експрес-тестів саме на короновірус, тому, відповідно до рекомендацій ВООЗ, він прийняв рішення поки що не контактувати з іншими людьми. "Побуду вдома до наступного четверга, коли закінчиться 14 днів після мого 30-хвилинного спілкування з паном Райтцером. Якщо результати аналізів взятих у мене мазків будуть раніше - значить, буду вільною людиною раніше", - додав Волошин.

Він також зазначив, що на момент зустрічі не помітив у депутата Національної асамблеї Франції Жан-Люка Райтцера ніяких симптомів (кашлю, нежиті).

Як повідомлялося, 27 лютого депутат Олег Волошин написав у Facebook про свою зустріч з французьким депутатом Жан-Люком Райтцером. За словами Волошина, зустріч проходила в кабінеті Райтцера.

Сьогодні цей пост вже недоступний.

5 березня 68-річного Райтцера госпіталізували з підозрою на коронавірус, яка підтвердилася після аналізів. Зараз депутат перебуває в реанімації, а його стан вважається серйозним. Французький парламент проводить внутрішнє розслідування, щоб встановити, хто контактував з Райтцером.

6 березня Волошина ізолювали.

Відповідно до інформації на сайті Верховної Ради, протягом пленарного тижня з 3 до 6 березня Волошин щоденно брав участь у голосуваннях в сесійній залі.